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Водителям объяснили, почему бесполезно пить энергетики за рулем

Диетолог Саволюк развенчала миф об эффективности энергетиков для водителей

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Pixabay

Некоторые способы взбодриться за рулем, к которым часто прибегают водители, на самом деле неэффективны. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

«Часто водители, почувствовав усталость, начинают налегать на сладкое: быстрые углеводы стимулируют нервную систему и дают эффект возбуждения. Однако прилив сил и улучшение настроения длятся буквально 3-5 минут. Сладости быстро закисляют внутреннюю среду организма, в результате мозг работает хуже. То есть через 5 минут вы будете еще более заторможенным, чем прежде», — предупредила врач.

Диетолог добавила, что такой же обратный эффект имеет и кофе. Сначала кофеин возбуждает нервную систему, а через 15-20 минут водителя еще сильнее начинает клонить в сон, также снижается скорость его реакции. Аналогично воздействуют на организм энергетики.

«Энергетики тоже лишь маскируют усталость. В них содержится большое количество сахара и кофеина, которые дают краткосрочный эмоциональный подъем. Из-за регулярного потребления энергетиков организм привыкает, что его искусственно взбадривают и затем перестает вырабатывать достаточное количество нейромедиаторов и гормонов, чтобы самостоятельно поддерживать бодрое состояние», — добавила Саволюк.

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