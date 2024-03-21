Названы самые популярные трехлетние автомобили с пробегом в России

Россияне по-прежнему покупают привычные европейские и южнокорейские автомобили, несмотря на наплыв машин из Китая. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Авито Авто». По итогам 2023 года активным спросом на маркетплейсах пользовались модели Hyundai, Toyota и Volkswagen в возрасте до трех лет.

«В топ-10 моделей как массового, так и премиум-сегмента вошли в основном популярные в прошлые годы марки, которые с 2022 года официально не представлены. Так, в массовом сегменте это Hyundai Solaris и Kia Rio, популярные бизнес-седаны Toyota Camry и Kia K5, а также Volkswagen Polo и Kia Sportage. Из автомобилей, которые можно было приобрести в РФ официально, в списке лишь две модели — Lada Granta и Vesta, а также два автомобиля марки Geely — Monjaro и Coolray», — говорится в сообщении.

В премиум-сегменте половину Топ-10 занимают модели BMW.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что автомобиль необходимо проверять два раза в год.