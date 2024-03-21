Россиян предостерегли от покупки дешевых Zeekr в Белоруссии

Россиянам придется доплатить несколько миллионов рублей за покупку автомобилей Zeekr из Белоруссии. Об этом предупреждает 74.ru.

Недавно дилер «Атлант-М» начал официально поставлять и продавать автомобили китайской марки Zeekr на территории Белоруссии. При этом цены на них оказались ниже, чем на «серые» экземпляры в РФ. Например, Zeekr X продают от 126 тыс. белорусских руб. (3,5 млн руб.), лифтбек Zeekr 001 предлагают купить минимум за 166,5 тыс. белорусских руб. (4,7 млн руб.). В России последний продается за 5,5 млн руб.

Однако издание предупреждает, что для россиян покупка Zeekr в Белоруссии будет невыгодной из-за повышения стоимости их ввоза в РФ с 1 апреля. Дело в том, что «Атлант-М» торгует как официально ввезенными машинами, так и по параллельному импорту (стоимость таких авто ниже), и все они растаможены по нулевой ставке.

С апреля в России вступают в силу новые правила утильсбора: если за автомобиль не уплачено ранее, то квитанция придет новому собственнику. В случае с электрокарами и гибридами ситуация также усугубляется необходимостью уплаты НДС и акциза. Это значит, что за Zeekr 001 придется доплатить примерно 3 млн руб., то есть итоговая сумма за модель будет достигать 7,7 млн руб. Покупка более дешевых экземпляров сопряжена с дальнейшими рисками.

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