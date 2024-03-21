Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предостерегли от покупки дешевых Zeekr в Белоруссии

Россиянам придется доплатить 3 млн рублей за Zeekr 001 из Белоруссии

close
100%
Zeekr

Россиянам придется доплатить несколько миллионов рублей за покупку автомобилей Zeekr из Белоруссии. Об этом предупреждает 74.ru.

Недавно дилер «Атлант-М» начал официально поставлять и продавать автомобили китайской марки Zeekr на территории Белоруссии. При этом цены на них оказались ниже, чем на «серые» экземпляры в РФ. Например, Zeekr X продают от 126 тыс. белорусских руб. (3,5 млн руб.), лифтбек Zeekr 001 предлагают купить минимум за 166,5 тыс. белорусских руб. (4,7 млн руб.). В России последний продается за 5,5 млн руб.

Однако издание предупреждает, что для россиян покупка Zeekr в Белоруссии будет невыгодной из-за повышения стоимости их ввоза в РФ с 1 апреля. Дело в том, что «Атлант-М» торгует как официально ввезенными машинами, так и по параллельному импорту (стоимость таких авто ниже), и все они растаможены по нулевой ставке.

С апреля в России вступают в силу новые правила утильсбора: если за автомобиль не уплачено ранее, то квитанция придет новому собственнику. В случае с электрокарами и гибридами ситуация также усугубляется необходимостью уплаты НДС и акциза. Это значит, что за Zeekr 001 придется доплатить примерно 3 млн руб., то есть итоговая сумма за модель будет достигать 7,7 млн руб. Покупка более дешевых экземпляров сопряжена с дальнейшими рисками.

Ранее водителей предупредили о вреде еды в кафе формата «МакАвто».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами