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В Белгороде перекрыли движение в районе пересечения двух улиц

В Белгороде перекрыли движение транспорта на пересечении Щорса и Архиерейской

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Reuters

В Белгороде перекрыли движение в районе пересечения улиц Щорса и Архиерейской. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Сообщение о перекрытии движения появилось в 9:35 мск. Уточняется, что работа общественного транспорта будет осуществляться по улице Архиерейской.

До этого сообщалось, что минимум пять человек пострадали при обстреле Белгорода в четверг.

В Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью.

20 марта в 12:18 мск мэрия Белгорода сообщила о перекрытии движения транспорта на улице Макаренко после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Автобусы маршрутов №21, 121Р, 202, 18, 40, 37, 20 и 115 пускали в объезд по Дзгоева – Энергетиков. Telegram-канал «Белгород №1» передавал, что улица Макаренко попала под обстрел со стороны Украины.

Ранее в Харькове уничтожили причастных к атакам на Белгород офицеров ГУР.

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