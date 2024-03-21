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У автомобилей Mercedes-Benz выявлены опасные проблемы с электрикой

Mercedes-Benz отзовет 116 тыс. автомобилей из-за риска возгорания

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Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz отзовет для ремонта 116 тыс. автомобилей GLE и GLS. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что у таких машин неправильно установлен заземляющий кабель. Этот технический недочет может привести к возникновению короткого замыкания, что увеличивает риск возгорания. В Mercedes-Benz определили, что соединение кабеля могло ослабнуть из-за доработок, непосредственно связанных с кабелем, или работ, выполняемых вблизи него.

У попавших под отзыв автомобилей дилеры должны будут проверить заземляющий кабель и правильно его установить.

До этого стало известно, что американский производитель Tesla отзовет для ремонта 2,2 млн автомобилей. На отзываемые машины были установлены мелкие шрифты предупреждающих сообщений на приборной панели. Это касается автомобилей Model S, Model X, Model 3, Model Y и Cybertruck.

Ранее стало известно, что Tesla отзовет более 1,6 млн машин в Китае из-за проблем с программным обеспечением.

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