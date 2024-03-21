В Госдуме резко высказались об идее отмены транспортного налога

Если машина эксплуатируется даже раз в год, то ее владелец все равно должен платить транспортный налог. Об этом сообщает НСН со ссылкой на главу комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева.

«Мы все хотим хорошие дороги, хорошие знаки, чтобы цифровые таблички предупреждали водителей об опасностях. Это же всё просто так не появится. У нас один миллион 650 тыс. км дорог. Авторы инициативы не думают о бюджете страны», — заявил депутат.

До этого законопроект об отмене транспортного налога в России был подготовлен к внесению в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету и налогам Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия» — за правду» Сергеем Мироновым.

Авторы инициативы отметили, что на данный момент налог исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик, что, по их мнению, является несправедливостью.

В результате одинаковую сумму могут платить те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов ежедневно, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год.

В документе отмечается, что более справедливой выглядит плата не за факт владения автомобилем, а за частоту его использования посредством уплаты необходимых акцизов.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков усомнился в отмене транспортного налога в России.