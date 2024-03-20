В Нижнем Новгороде прохожий разнес кирпичом лобовое стекло пожарного автомобиля

В Нижнем Новгороде прохожий кинул кирпич в лобовое стекло пожарной машины, которая ехала на вызов. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, экипаж отправился тушить автомобиль, который был припаркован на стоянке у дома на Нижегородской улице. В пути неизвестный подошел к одному из пожарных автомобилей и бросил в него камень.

Спасатели сразу задержали хулигана и передали в руки полиции. Загоревшуюся машину в итоге потушили.

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