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В России владелец бывших заводов Volkswagen и Hyundai создал новый автобренд Agron

Владелец бывших заводов Volkswagen и Hyundai зарегистрировал в РФ бренд Agron

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AGR Automotive Group

Российская компания AGR Automotive Group, которая владеет бывшими заводами Volkswagen (Калужская область) и Hyundai (Санкт-Петербург), зарегистрировала товарный знак Agron — предполагается, что это новый автобренд. На заявку обратил внимание Telegram-канал «Автопоток».

«Оформлено и графическое решение логотипа, и сама торговая марка. Agron зарегистрирован по широкому перечню категорий товаров, в т.ч. по классу транспортных средств», — говорится в публикации.

Под маркой Agron могут выпускаться автомобили, предполагают СМИ. Компании AGR уже принадлежит автомобильный бренд Solaris, под которым выходят переименованные Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Rio X. Их собирают на петербургском заводе из оставшихся комплектующих. Вероятно, что под брендом Agron также будут выходить клоны моделей ушедших с российского рынка иностранных производителей.

На данный момент завод AGR в Калужской области, в отличие от петербургского, продолжает простаивать.

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