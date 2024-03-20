Под Ростовом водители не могут проехать из-за кошачьего наполнителя на дороге

По дороге между Ростовом и Батайском на мосту перевернулась фура, которая перевозила наполнитель для кошачьих туалетов. Кадры произошедшего публикуют очевидцы в соцсетях.

Судя по изображениям, большегруз опрокинулся на бок на эстакаде. Он был загружен древесным наполнителем для кошачьего туалета. В результате аварии он высыпался из кузова прямо на проезжую часть. Из-за происшествия проезд по эстакаде временно ограничили и образовался затор. Информации о пострадавших пока нет.

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