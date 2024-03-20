Выяснилось, почему быстро ржавеют новые китайские и отечественные автомобили

Многие новые автомобили начинают ржаветь уже через год после начала эксплуатации. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин. По его словам, это связано с плохой антикоррозийной обработкой кузова на заводе-изготовителе.

«Заводской антикор сейчас наносится, как правило, крайне неравномерно, чаще всего хаотично. На многих, подверженных коррозии элементах, его вообще может не быть. При разборе новой машины часто виден голый металл или грунт. Через год эксплуатации в наших российских условиях грунт разъедается и оголяется металл. Появляется ржавчина, о которой владелец машины может не знать долгое время», — сказал Кукарин.

Такой подход к антикору практикуется не только на новых китайских или российских автомобилях, но и на европейских, японских, корейских, которые завозятся по параллельному импорту, пояснил специалист.

Есть разные виды антикоррозийной обработки. Суть в них одна — нанесение на днище и на скрытые полости специальных материалов: резино-битумные, каучуковые, с различными смолами и консерваторами, заметил эксперт. Эти смеси создают защитный слой, не позволяя металлу корродировать и разрушаться.

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