Россияне ответили, с какой попытки они сдали экзамен на права

Почти половина (46%) россиян сдала экзамен в ГАИ на получение водительских прав с первого раза, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,4 тыс. человек.

«Сдал с первой попытки и вождение, и правила, причем даже не брал время для подготовки к сдаче билета», — поделился респондент.

Еще 23% опрошенных сдали экзамен со второй или с третьей попытки, 4% — с пятой-седьмой попытки. Они признались, что обучение вождению им давалось очень непросто. 3% респондентов так и не смогли сдать выпускной экзамен. Еще 2% выбрали вариант «другое». Некоторые из них признались, что им самим или их знакомым пришлось давать взятку, чтобы получить автомобильные права. Оставшиеся 22% опрошенных россиян ответили, что не получали водительские права.

С 1 апреля 2024 года в России вступит в действие обновленный регламент сдачи экзамена на водительские права. В частности, в обновленном регламенте будет увеличена сумма штрафных баллов (с 5 до 7), при наборе которой кандидату ставится оценка «не сдал».

Также в регламенте увеличивается перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления транспортом и выдаче водительского удостоверения. Кроме того, вводятся основания для приостановления экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

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