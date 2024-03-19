Новые автомобили Solaris KRS и Solaris KRX дошли до дилеров

Некоторые российские дилеры получили определенное количество автомобилей Solaris KRS и Solaris KRX. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании «АГР».

Там также добавили, что в поставках есть и Solaris HC.

Седан Solaris KRS и кросс-хетчбэк Solaris KRX (ранее назывались Kia Rio и Kia Rio X) оснащаются атмосферным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с. Цены на автомобили не объявлены.

В январе 2024 года завод Hyundai в Санкт-Петербурге перешел под контроль нового собственника. Предприятие приобрела российская компания «Арт-Финанс», материнская компания ООО «АГР». Тому же «АГР» принадлежит и бывший калужский завод немецкого концерна Volkswagen. Модельный ряд бренда Solaris включает модели HS, HC, KRS и KRX.

До этого стало известно, что в свободной продаже у дилеров в Москве и Санкт-Петербурге осталось не более 10% автомобилей Solaris HC (ранее назывался Hyundai Creta), собранных на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что цены на популярный лифтбек JAC J7 в России снизились практически до уровня китайских.