Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новые автомобили Solaris KRS и Solaris KRX дошли до дилеров

Бывший завод Hyundai отправил первые авто Solaris KRS и Solaris KRX дилерам

close
100%
Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Некоторые российские дилеры получили определенное количество автомобилей Solaris KRS и Solaris KRX. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании «АГР».

Там также добавили, что в поставках есть и Solaris HC.

Седан Solaris KRS и кросс-хетчбэк Solaris KRX (ранее назывались Kia Rio и Kia Rio X) оснащаются атмосферным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с. Цены на автомобили не объявлены.

В январе 2024 года завод Hyundai в Санкт-Петербурге перешел под контроль нового собственника. Предприятие приобрела российская компания «Арт-Финанс», материнская компания ООО «АГР». Тому же «АГР» принадлежит и бывший калужский завод немецкого концерна Volkswagen. Модельный ряд бренда Solaris включает модели HS, HC, KRS и KRX.

До этого стало известно, что в свободной продаже у дилеров в Москве и Санкт-Петербурге осталось не более 10% автомобилей Solaris HC (ранее назывался Hyundai Creta), собранных на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что цены на популярный лифтбек JAC J7 в России снизились практически до уровня китайских.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами