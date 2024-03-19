В Подмосковье приезжий таксист начал стрельбу за отказ открыть шлагбаум у дома

Правоохранители задержали таксиста, который подозревается в стрельбе в Люберцах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

«В ночное время злоумышленник, управляя автомобилем такси, подъехал к КПП охраняемой территории многоквартирного дома на улице 3-е Почтовое отделение и потребовал от охранника открыть ему шлагбаум. В ответ получил отказ. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого водитель достал из машины предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и произвел выстрел в воздух, после чего скрылся», — рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Впоследствии полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался 33-летний уроженец Северного Кавказа. В его квартире правоохранители нашли пистолет. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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