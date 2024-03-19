Первый российский электрогрузомобиль начал работать в Пулково

Парк аэродромной техники аэропорта Пулково пополнил первый электрогрузомобиль российского производства EVM PRO, сообщает пресс-служба аэропорта.

Для тест-драйва выбрана служба перронного обслуживания, где машина будет использоваться для перевозки мелкого наземного оборудования на аэродроме. Тестирование будет проходить в течение двух месяцев.



«Пулково является площадкой для тестирования инновационных решений и внедряет проекты, направленные на достижение технологической независимости аэропорта. Плюсами перехода на электрический транспорт являются его экологичность и экономичность. В частности, затраты на обслуживание такой машины почти в 2 раза ниже», – отметил Павел Кушниренко, директор по наземному обслуживанию компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», аэропорт Пулково.

Отмечается, что 67% комплектующих электрогрузомобиля российского производства. Техника разработана компанией «ЭМ Рус».

«В машине установлен электродвигатель, бортовая электроника, программное обеспечение – все это наша собственная разработка. EVM PRO уже прошел по российским дорогам 1 млн км, но опыт работы в аэропорту – первый», — рассказал Илья Рашкин, генеральный директор «ЭМ Рус».



Электрогрузомобиль создан на базе шасси УАЗ Профи, грузоподъемность до 1 тонны. На одном заряде может пройти до 300 км, максимально возможная скорость - 120 км/ч. При этом ресурс батареи составляет около 750 тыс. км пробега. Зарядить машину можно за 2 часа.



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