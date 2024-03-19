Автомобили «Москвич» вошли в рейтинг самых популярных авто после резкого снижения цен

Автобренд «Москвич» вернулся в топ-10 российского авторынка по итогам 11-й недели 2024 года (11–17 марта). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что за семь дней в России было продано 589 новых автомобилей марки «Москвич». Последний раз «Москвич» был в десятке по итогам восьмой недели.

Аналитики отмечают, что продажи «Москвичей» выросли благодаря недавнему резкому снижению цен. Так, рекомендованная розничная цена на самый доступный «Москвич 3» составляет сейчас 1,59 млн рублей. Цена актуальна для «Москвич 3» в базовой комплектации «Стандарт», с турбомотором 1.5, механической трансмиссией и передним приводом. На сайте автопроизводителя указано, что она касается автомобилей 2023 года выпуска и действительна до конца марта 2024 года.

В феврале 2024 года глава «КамАЗа» Сергей Когогин объявил, что 2023 год «Москвич» закончил с убытком в 160 млн рублей. «КамАЗ» является технологическим партнером «Москвича».

Ранее сообщалось, что дилеры стали предлагать лифтбек JAC J7 по ценам как в Китае.