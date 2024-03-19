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Названы части автомобиля, которые из-за коррозии первыми превращаются в труху

Автоэксперт Кукарин назвал пять точек в автомобиле, которые быстрее всего ржавеют

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Коррозия быстрее всего разъедает металл задней части кузова автомобиля, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

«Наиболее подвержена коррозии задняя часть автомобиля: ниша запасного колеса со стороны земли, колесные арки, заднее место крепления подрамника или подвески. Причина в том, что именно в задние элементы летит песок, реагенты, вода грязь во время движения автомобиля», — сказал Кукарин.

Во время эксплуатации автомобиля также очень сильно страдают пороги. На большинстве новых машин они закрыты специальными пластиковыми накладками. Инженеры, при создании современных моделей авто, не учитывают, что под ними скапливается грязь и песок в сыром виде и подолгу там остается. Именно поэтому эти места также очень быстро начинают ржаветь, пояснил специалист.

Середина автомобиля лучше защищена, поэтому влага и песок туда редко попадают. Меньше всего страдает передняя часть машины, особенно в районе моторного отсека, где теплее и не возникает эффекта пескоструя по металлу, пояснил автоэксперт.

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