Китайцы выпустили клон кроссовера Infiniti

В Китае состоялась премьера нового кроссовера GAC GS4 Max. Об этом сообщает carnewschina.com. Цена автомобиля составляет 100 тыс. юаней (1,3 млн рублей по текущему курсу).

Длина GAC GS4 Max составляет 4685 мм при колесной базе 2750 мм. По сравнению с автомобилем прежнего поколения у новинки изменился дизайн, в частности, кроссовер получил новую увеличенную решетку радиатора, большие воздухозаборники, скрытые дверные ручки и задний спойлер. В целом, машина стала напоминать кроссоверы японского бренда Infiniti.

В машине есть 14,6-дюймовый центральный сенсорный экран, сиденья с подогревом, восемь подушек безопасности, включая передние, боковые, шторки и задние боковые подушки безопасности.

Автомобиль получил 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 177 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением. Средний расход топлива с таким силовым агрегатом составляет 6,8 л. на 100 км.

До этого стало известно, что Chery выпустила кроссовер Exeed Exlantix ET для гипертоников. У автомобиля есть уникальная система мониторинга здоровья, способная отслеживать в режиме реального времени частоту сердечных сокращений пассажиров, артериальное давление и другие показатели.

Ранее сообщалось, что после снижения цен, автомобиль «Москвич 3» стал самым доступным кроссовером на российском рынке.