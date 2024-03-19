Выяснилось, где категорически нельзя покупать моторное масло для автомобиля

Покупать моторное масло следует у надежных и проверенных поставщиков, таких как автомагазины, сервисные центры или официальные дилеры брендов масел, так как там меньше шансов нарваться на подделку. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павла Константинова. В то же время, по его словам, не стоит заказывать моторное мало на маркетплейсах.

«Покупка моторного масла на маркетплейсах может представлять определенные риски — например, приобрести поддельное или некачественное моторное масло, а также с истекшим сроком годности. В дальнейшем это может негативно отразиться на работе двигателя», — сообщил Константинов.

По словам специалиста, менять масло в автомобиле необходимо раз в год или через 10 тыс. км пробега. Состояние масла можно проверить визуально с помощью листа бумаги. Оно оставляет на ней темный след без дополнительных включений.

До этого стало известно, что практически все утечки технических жидкостей под капотом автомобиля являются признаками серьезной неисправности. По его словам, если не обращать на течи внимание, это в итоге может привести к дорогостоящему ремонту машины. Если лужа обнаружена, то первое, что необходимо сделать, – заглушить двигатель. Далее проверить все уровни технических жидкостей.

Ранее россиянам назвали запас хода автомобиля с сильной течью моторного масла.