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Названо главное условие для смены зимних шин на летние

Автоэксперт Родионов: менять шины можно при устойчивой температуре +6 градусов

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Менять на автомобиле зимние шины на летние следует при устойчивых +6 градусах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Рекомендую дождаться устойчивого +6 и днем, и ночью. Если провести шиномонтаж слишком рано, то неизбежны ситуации, когда утром вы будете катиться по гололеду на практически неуправляемой машине, возрастает риск ДТП», — сказал Родионов.

До этого автоэксперт Сергей Мишин заявил, что закон не запрещает использование шин-липучек (фрикционных) летом, но в жаркую погоду они могут плавиться, поэтому от них лучше отказаться.

Также Мишин сообщил, что чаще и быстрее стираются те автомобильные шины, у которых лучшие сцепные свойства на асфальте. По его словам, чем выше потребительские характеристики покрышек, тем сильнее водитель их эксплуатирует.

Ранее сообщалось, что летние шины отечественного и китайского производства в России к началу сезона «переобувки» могут вырасти в цене на 10%.

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