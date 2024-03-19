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В России предложили отменить транспортный налог

«Известия»: депутаты Госдумы предложили отменить транспортный налог

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Depositphotos

В России предлагают отменить транспортный налог. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету и налогам Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия» — за правду» Сергеем Мироновым, сообщают «Известия».

Авторы инициативы отметили, что на данный момент налог исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик, что, по их мнению, является несправедливостью.

«В результате одинаковую сумму могут платить те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов ежедневно, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год», — следует из пояснительной записки к проекту закона.

В документе отмечается, что более справедливой выглядит плата не за факт владения автомобилем, а за частоту его использования посредством уплаты необходимых акцизов.

До этого сообщалось, что депутаты от фракции ЛДПР во главе с ее председателем Леонидом Слуцким разработали проект закона о полной отмене транспортного налога.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков усомнился в отмене транспортного налога в России.

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