Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали о работе над электромотоциклами Aurus

Главный дизайнер Aurus: в России проводят испытание мотоциклов Aurus Merlon

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

В России вскоре могут появиться электромотоциклы марки Aurus, которые будут иметь характерные элементы бренда, сейчас они проходят стадию испытаний. Об этом в интервью kp.ru рассказал главный дизайнер российского лимузина Aurus Юрий Черненко.

«Мотоциклы работают на электротяге — это достаточно новое слово, но в мототехнике у «электричества» хорошие перспективы. <...> К тому же мотоцикл сравнительно легкий, ему не нужна крупная мощная батарея. Называться мототехника будет Aurus Merlon. Мерлон — это зубец на кремлевской стене. Планируется, что будет изготовлена и версия для свободной продажи», — отметил Черненко.

По его словам, мотоциклы в будущем будут использоваться для передвижения на торжественных мероприятиях, а также сопровождения президентского лимузина.

До этого Юрий Черненко говорил, что в процессе разработки автомобилей Aurus, владельцы машин Bentley, Rolls-Royce и Maybach сочли первый прототип Aurus старомодным, после чего автомобиль был переделан. По его словам, спустя год «Прототип Б» будущего автомобиля заслужил одобрение более 80% целевой аудитории, и внешность нынешнего Aurus — это доработанный облик.

Ранее были названы сроки начала продаж мотоциклов Aurus Merlon.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами