В России рассказали о работе над электромотоциклами Aurus

В России вскоре могут появиться электромотоциклы марки Aurus, которые будут иметь характерные элементы бренда, сейчас они проходят стадию испытаний. Об этом в интервью kp.ru рассказал главный дизайнер российского лимузина Aurus Юрий Черненко.

«Мотоциклы работают на электротяге — это достаточно новое слово, но в мототехнике у «электричества» хорошие перспективы. <...> К тому же мотоцикл сравнительно легкий, ему не нужна крупная мощная батарея. Называться мототехника будет Aurus Merlon. Мерлон — это зубец на кремлевской стене. Планируется, что будет изготовлена и версия для свободной продажи», — отметил Черненко.

По его словам, мотоциклы в будущем будут использоваться для передвижения на торжественных мероприятиях, а также сопровождения президентского лимузина.

До этого Юрий Черненко говорил, что в процессе разработки автомобилей Aurus, владельцы машин Bentley, Rolls-Royce и Maybach сочли первый прототип Aurus старомодным, после чего автомобиль был переделан. По его словам, спустя год «Прототип Б» будущего автомобиля заслужил одобрение более 80% целевой аудитории, и внешность нынешнего Aurus — это доработанный облик.

Ранее были названы сроки начала продаж мотоциклов Aurus Merlon.