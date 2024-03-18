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«АвтоВАЗ» возобновил отгрузку дилерам универсалов Lada Vesta

«АвтоВАЗ» возобновил сборку универсалов Lada Vesta после длительного перерыва

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Пресс-служба Lada

«АвтоВАЗ» после длительного перерыва возобновил сборку автомобилей Lada Vesta в кузове универсал и начал отгрузку таких машин дилерам, сообщает паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, автомобили производятся в различных комплектациях, включая базовую версию. Выпускаются версии со стандартной медиасистемой и крупным планшетным экраном. Также есть выбор трансмиссий: универсалы Vesta собирают и с механической коробкой передач, и с вариатором.

На сопровождающем публикацию фото виден автовоз, на который погружены восемь новых Lada, четыре из которых — универсалы Vesta белого цвета в исполнении Cross с защитной отделкой из неокрашенного пластика.

До этого стало известно, какие доработки Lada Vesta получила при интеграции в ее конструкцию вариатора.

Ранее стало известно, какие китайские кроссоверы «АвтоВАЗ» назвал конкурентами Lada Vesta с вариатором.

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