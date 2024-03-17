Петербуржец исцарапал доской Mercedes соседа во время прогулки с собакой

В Петербурге местный житель повредил доской припаркованный Mercedes-Benz, под который закатилась игрушка его собаки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, инцидент произошел на Большом Сампсониевском проспекте. Мужчина по имени Владислав гулял со своей собакой во дворе. Мяч, с которым играло животное, закатился под припаркованный Mercedes-Benz. На видеозаписи с места происшествия видно, что хозяин достал игрушку животного из-под машины с помощью доски, а потом несколько раз провел ею по кузову автомобиля.

Возле дома злоумышленника встретил автовладелец по имени Андрей, которому указали на Владислава другие граждане. Свое поведение мужчина с доской объяснил тем, что жильцы соседней новостройки паркуют свои машины в других дворах, однако в разговоре с «Mash на Мойке» позднее отрицал свою причастность к повреждению машины.

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