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Стало известно, какие автомобили в России подешевели в начале марта

Пять автомобильных марок в России переписали ценники на машины в марте

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«Москвич»

В первой половине марта в России изменились рекомендованные розничные цены на автомобили пяти марок. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Марка «Москвич» существенно снизила цены на свою продукцию. Кроссоверы «Москвич 3» 2023 года выпуска подешевели на 630 тыс. рублей в двух младших комплектациях и на 712 тыс. рублей в старшей версии «Комфорт». Прошлогодние лифтбэки «Москвич 6» подешевели на 490 тыс. рублей.

Автомобили JAC при этом подорожали. Цена лифтбэка JAC J7 выросла на 199 тыс. рублей, а кроссовер JS6 в одной из версий стал дороже на 299 тыс. рублей. Другая его комплектация, напротив, подешевела на 101 тыс. рублей.

Также в начале марта подешевели лифтбэки FAW Bestune B70, а также кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max. Эти машины в комплектации Ultimate потерялb в цене 110 и 300 тыс. рублей соответственно.

Китайская марка Haval увеличила на 50 тыс. рублей стоимость кроссовера F7x в базовой комплектации. Подорожание коснулось машин 2024 года выпуска.

Ранее были перечислены советские автомобили, над которыми работали специалисты Porsche.

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