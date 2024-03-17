Автомобилист плеснул в лицо кофе менеджеру «Вкусно — и точка» в Ногинске

В Подмосковье недовольный клиент выплеснул в лицо девушке-менеджеру фастфуда «Вкусно — и точка» горячий кофе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, инцидент произошел в подмосковном Ногинске. Двое мужчин подъехали на Audi A5 к окну приема заказов для клиентов на автомобилях. Пассажир попросил сделать кофе по особому заказу и налить в другой стакан. Через несколько минут он вошел в заведение и предъявил претензии менеджеру, что кофе в стакан налили меньше, чем необходимо. Сотрудница фастфуда попыталась объяснить клиенту, что количество кофе соответствует стандартам, однако он выплеснул горячий напиток ей в лицо и ушел.

Менеджер закусочной получила ожог первой степени и обратилась в травмпункт. Нападавшего разыскивает полиция, однако поиск осложняется тем, что номерные знаки на Audi были покрыты грязью.

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