Пенсионерка не дождалась автобуса и прошла 20 км, чтобы отдать голос на выборах

В Курганской области пенсионерка отправилась голосовать на выборах президента, но не дождалась автобуса и решила пешком пройти 20 км до избирательного участка. Об этом пишет Ura.ru.

В ходе «прогулки» до соседнего села женщину заметил проезжавший мимо сотрудник регионального УФССП. Он решил предложить ей помощь, поскольку остановок поблизости не было. По его словам, пенсионерка направлялась в соседнее село, чтобы проголосовать на выборах, однако оно располагалось в 20 км от Юргамыша, где живет женщина. В итоге сотрудник доставил ее прямо до избирательного участка.

До этого в Москве случайный прохожий остановил злоумышленника, который украл из припаркованного автомобиля сумку с 46 млн рублей. Преступника заключили под стражу. Отмечается, что владелец автомобиля отошел пообедать.

Ранее Bentley выпустила «автомобиль» для любителей спиртных напитков.