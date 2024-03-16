Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка не дождалась автобуса и прошла 20 км, чтобы отдать голос на выборах

В Курганской области пенсионерка пропустила автобус и решила пробежать 20 км

close
100%
Depositphotos

В Курганской области пенсионерка отправилась голосовать на выборах президента, но не дождалась автобуса и решила пешком пройти 20 км до избирательного участка. Об этом пишет Ura.ru.

В ходе «прогулки» до соседнего села женщину заметил проезжавший мимо сотрудник регионального УФССП. Он решил предложить ей помощь, поскольку остановок поблизости не было. По его словам, пенсионерка направлялась в соседнее село, чтобы проголосовать на выборах, однако оно располагалось в 20 км от Юргамыша, где живет женщина. В итоге сотрудник доставил ее прямо до избирательного участка.

До этого в Москве случайный прохожий остановил злоумышленника, который украл из припаркованного автомобиля сумку с 46 млн рублей. Преступника заключили под стражу. Отмечается, что владелец автомобиля отошел пообедать.

Ранее Bentley выпустила «автомобиль» для любителей спиртных напитков.

Все новости на тему:
Выборы президента России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами