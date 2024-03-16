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Раскрыт список самых востребованных пикапов в мире

Focus2move назвала десять самых продаваемых пикапов в мире

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Ford

В прошлом году мировые продажи пикапов выросли на 3,9%, достигнув 6,2 млн машин. Об этом говорится в отчете издания Focus2move.

Самым востребованным пикапом в мире на протяжении более 40 лет неизменно остается Ford F-Series: в 2023 году его продажи увеличились на 13,4% и достигли 901 тыс. единиц. Благодаря этому пикапы Ford смогли занять 14,5% мирового рынка.

На второй строчке расположился Chevrolet Silverado, который в сравнении с 2022-м стали покупать на 6,6% чаще — количество проданных машин составило 640 тыс. За ним следует пикап Toyota Hilux. Его продажи, наоборот, сократились на 7,7%, опустившись до 571 тыс. экземпляров.

На четвертой строчке в топе оказался Ram Pickup с показателем в 520 тыс. машин (-4,6%). Ему уступили GMC Sierra и Ford Ranger с 368 тыс. (+21,3%) и 299 тыс. (+2,4%) продажами соответственно.

На седьмом месте расположился Toyota Tacoma с 258 тыс. автомобилями (-0,2%), на восьмом — Isuzu D-Max с 252 тыс. (-5,0%). В конце рейтинга оказались Toyota Tundra с 139 тыс. распроданными машинами (+19,6%) и Fiat Strada с 128 тыс. (+8,0%).

До этого компания Skoda показала свой самый дешевый электрокроссовер Epiq за €25 тысяч. Это компактный батарейный кроссовер, рассчитанный на 5 мест.

Ранее были названы обновленные китайские авто, которые появятся в России.

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