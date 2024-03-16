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В Москве прохожий предотвратил кражу 46 млн рублей из автомобиля и попал на видео

В Москве прохожий остановил вора, который украл сумку с 46 млн рублей из авто

В Москве случайный прохожий остановил злоумышленника, который украл из припаркованного автомобиля сумку с 46 млн рублей. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Мужчина попросил своего водителя отвезти крупную сумму денежных средств в банк. Водитель положил сумку с деньгами в автомобиль, заехав по дороге пообедать. Воспользовавшись тем, что водитель отошел от припаркованной на ул. Малая Пироговская иномарки, злоумышленник разбил стекло и вытащил сумку», — говорится в публикации.

Навстречу злоумышленнику шел прохожий, который предотвратил кражу, остановив преступника. Его заключили под стражу. В прокуратуре отметили, что привлечение 32-летнего вора к уголовной ответственности находится на ее контроле.

До этого курганский подросток на «Жигулях» протащил полицейского по земле и ударил его дверью.

Ранее в Красноярске на ходу вспыхнул троллейбус с пассажирами.

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