Названы обновленные китайские авто, которые появятся в России

В России скоро могут появиться популярные китайские автомобили, которые недавно были модернизированы у себя на родине. Об этом пишет Motor.ru.

Среди новинок — Jetour X90 Plus, который получил модификацию Pro. Для модели это уже второй рестайлинг. Новая версия отличается от старой оформлением передней части кузова и двумя дисплеями в салоне вместо одного.

Также недавно модернизировали популярный среди россиян Li L9: его оснастили батарей большей емкости, поэтому его запас хода вырос до 285 км, а суммарный — до 1,4 тыс. км.

В Китае обновили и Zeekr 001, который в России пользуется повышенным спросом. Внешне модель стала напоминать 001 FR. Ее оснастили мультимедиа на топовом чипе Qualcomm 8295.

А вот рестайлинговый Haval Jolion уже появился в продаже в четырех комплектациях. Стоимость варьируется от от 1,9 млн до 2,8 млн руб.

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