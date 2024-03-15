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Автолюбителям рассказали, когда пора «переобувать» машину

Автоэксперт Баканов: менять покрышки на летние можно в апреле

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Менять автомобильные покрышки на летние можно уже в десятых числах апреля. Об этом в интервью РИАМО рассказал автоэксперт Петр Баканов.

«Но опять же, все очень условно и зависит от климатических условий конкретного региона. Мы сейчас видим, что зима была достаточно лютой, а в ноябре был густой снежный покров. Поэтому есть шансы, что все привязки к сезону могут сдвинуться, сдвинуться с погрешностью в 1,5-2 недели», — отметил Баканов.

Он подчеркнул, что готовиться к «переобувке» автомобиля следует, когда среднесуточная температура установится на уровне +4°C

Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский до этого рассказал, как правильно выбирать летнюю резину.

В первую очередь, по его словам, нужно учитывать размер покрышек — лучше всего подойдет тот, что указан в руководстве по эксплуатации. Также следует обратить внимание на протектор шины: для езды по городу оптимален симметричный ненаправленный. Эксперт, в частности, посоветовал смотреть на максимальную скорость, которую можно развивать на предложенной резине.

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