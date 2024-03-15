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Выяснилось, почему водители сильно рискуют заболеть раком кожи

Онколог Ходаковский: водители чаще заболевают раком кожи из-за солнечного излучения

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Shutterstock/FOTODOM

Автомобилисты, которые проводят много времени за рулем и подвергаются солнечному излучению, имеют повышенный риск заболевания раком кожи. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал врач-дерматовенеролог и онколог Евгений Ходаковский.

«Сегодня мы точно знаем, что одной из главных причин возникновения рака кожи является ультрафиолетовое излучение от Солнца. Среди пациентов особенно часто встречаются автолюбители с жалобами на новообразования на лице и верхних конечностях (то есть открытых участках кожного покрова), у которых затем диагностируется тот или иной вид рака кожи», — объяснил врач.

По его словам, зачастую водители, которые много времени проводят за рулем, пренебрегают солнцезащитными средствами, и в первую очередь это касается мужчин. Защитить конечности от ультрафиолетовых лучей можно с помощью одежды с длинным рукавом, добавил он.

«Многие считают, что лобовое стекло защищает их от ультрафиолетового излучения, однако это не так. Поэтому однозначно могу сказать, что люди, которые много времени проводят на солнце, а автомобилисты входят в эту категорию, имеют больший риск заболеть раком кожи в сравнении с остальными. Это не единственная, но основополагающая причина», — подытожил врач.

Ранее диетолог объяснил, почему водители с ожирением чаще попадают в ДТП и получают тяжелые травмы.

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