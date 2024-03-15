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Названы главные автомобильные новинки, которые не дойдут до России

Главные премьеры Женевского автосалона Renault 5 и Dacia Spring не появятся в РФ

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Renault

В России не появятся важные новинки прошедшего недавно Женевского автосалона — в первую очередь речь идет о Renault 5 и Dacia Spring. Об этом пишет Motor.ru.

Издание отмечает, что до отечественного рынка не дойдут машины европейских брендов, к примеру, компактный электронный хэтчбек Renault 5, который получил ретродизайн. После 2022 года французский производитель ушел из РФ.

Также россиянам не стоит ожидать еще несколько новинок Женевского автосалона — электромобиль Dacia Spring, а также батарейный седан L6 от китайской компании IM Motors — это совместное предприятие концерна SAIC, ИТ-гиганта Alibaba и властей шанхайского района Пудун. В 2025 году ожидается дебют седана на европейском рынке. Производитель собирается использовать китайско-британскую сеть MG, входящую в состав SAIC.

Последняя недавно появилась в России через импортера InTelGo Cars. В 2023 году фирма показала две модели для рынка РФ. Речь идет о кроссовере MG One образца 2021 года и лифтбек D-класса MG 7 Trophy+. Ожидается, что к концу текущего года российская линейка MG будет насчитывать 10 моделей, а количество дилерских центров вырастет до 50. Компания намерена войти в топ-10 брендов по продажам.

До этого россиянам объяснили причину заморозившихся цен на иномарки. Центробанк связал тенденцию с укреплением рубля и большими складскими запасами китайских авто.

Ранее россиянам рассказали, в каких регионах можно купить квартиру по цене китайского авто.

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