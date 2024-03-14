Россиянам объяснили причину заморозившихся цен на иномарки

Центробанк в докладе «Региональная экономика» объяснил причину, почему иномарки в России почти не дорожают.

«Сдерживающее влияние на рост цен на зарубежные автомобили оказали укрепление рубля в конце 2023 года и значительные складские запасы автомобилей, преимущественно китайских марок», — отмечается в отчете.

Согласно данным Банка России, в январе 2024 года годовой прирост потребительских цен на новые легковые автомобили составил 12%. Показатель для отечественных машин поднялся на 18%. Стоимость иномарок при этом выросла только на 4,4%. Эксперты объяснили рост цен на российские автомобили высоким спросом при серьезных издержках на фоне санкций и дефицита кадров.

До этого автоэксперт Рязанов назвал пять самых надежных моделей Mazda. Он отметил, что современные модели марки имеют модернизированные системы безопасности.

Ранее диетолог объяснил, почему водители с ожирением чаще попадают в ДТП и получают тяжелые травмы.