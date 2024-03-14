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«АвтоВАЗ» подготовил серию безопасных Lada Granta

«АвтоВАЗ» вернул на Lada Granta подушки безопасности для водителя и пассажира

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Lada

«АвтоВАЗ» начал выпускать Lada Granta с подушками безопасности для водителя и переднего пассажира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«АвтоВАЗ» с 1 марта начал устанавливать подушку безопасности переднего пассажира на Lada Granta в комплектациях, где предусмотрена данная опция», — рассказал производитель.

«АвтоВАЗ» в конце прошлого и начале текущего годов выпустил ограниченную партию Vesta и Granta без подушек безопасности из-за отказа иностранного партнера поставлять продукцию на фоне санкций. В феврале производитель сообщил, что нашел нового надежного поставщика и вернет подушки безопасности в свои автомобили.

До этого выяснилось, когда «АвтоВАЗ» покажет Lada Iskra. Отмечается, что в линейке производителя она будет на уровень выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Полная гамма кузовных модификаций новинки включает три версии.

Ранее сообщалось, что Lada Vesta c вариатором дошли до дилеров.

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