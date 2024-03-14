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Lada Vesta c вариатором дошли до дилеров

В дилерских центрах Петербурга появились Lada Vesta c вариатором

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АВТОВАЗ

Российским дилерам стали поступать Lada Vesta, оснащенные 1,8-литровым двигателем Evo и 7-ступенчатым вариатором. Об этом сообщает агентство «Автостат». По его данным, новинка уже есть в петербургских дилерских центрах.

«Основные конкуренты новинки – Changan Alsvin, Geely Emgrand. Преимущества Lada Vesta с АТ: более низкая стоимость владения, ликвидность на вторичном рынке за счет доступности запасных частей. Ввиду ограниченного количества автомобилей бренда Solaris, их не стоит рассматривать как конкурентов Lada Vesta AT», – считает директор по продажам новых автомобилей сети дилерских центров «Прагматика» Мария Лямина.

Она добавила, что на модификации с вариатором придется порядка 25-30% общих продаж семейства Lada Vesta. Отмечается, что новый силовой агрегат устанавливается на все модели: седан, седан Cross, SW и SW Cross. Цена седана в комплектации Comfort стартует от 1,58 млн руб.

Ранее были названы самые надежные автомобили Mazda.

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