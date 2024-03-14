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МВД оштрафовало водителя, задиравшего ногу на приборную панель автобуса

В Новокузнецке оштрафовали водителя автобуса, ездившего с задранной вверх ногой

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В Новокузнецке водитель автобуса управлял транспортом с закинутой на панель приборов ногой. Об этом полиция Кузбасса сообщила в своем Telegram-канале.

«Полицейские выявили в одном из мессенджеров публикацию о том, что водитель автобуса в Новокузнецке во время движения закинул одну ногу на панель приборов. При этом он в нарушение Правил дорожного движения не был пристегнут ремнем безопасности», — говорится в публикации.

В результате правоохранителям удалось установить личность водителя — им оказался 30-летний иностранный гражданин. Его привлекли к ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов». Мужчина получил штраф в размере 1 тыс. руб.

До этого в Рязани приезжий мужчина напал с ножом на сына им же сбитого пешехода. Пострадавшая женщина записала видеообращение к главе СК Александру Бастрыкину.

Ранее ростовский водитель чуть не напоролся на шлагбаум, как в «Пункте назначения».

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