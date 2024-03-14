Названы самые надежные автомобили Mazda

Среди моделей японской компании Mazda есть машины с крайне низким показателем поломок. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.

«Из моделей японского концерна Mazda наиболее надежными можно назвать Mazda 3, 2, 6, MX-5 и CX-7. Процент их поломок за первые 100 тыс. км пробега составил 5-13% в зависимости от моделей, хотя в среднем в разных классах он составляет от 10% до 15%», — заявил автоэксперт.

Рязанов отметил, что все современные модели Mazda имеют модернизированные системы безопасности. Комплектующие и сборка высокого качества также позволяют автомобилям долгое время обходиться без ремонта, добавил он. К примеру, у Mazda 6 нового поколения разработчики повысили прочность кузова. Кроме того, авто оснастили различными системами безопасности, которые распознают дорожные знаки и контролируют «слепые» зоны.

До этого «Авто.ру» назвал четыре частые поломки, которые случаются у китайских машин зимой. Владельцы автомобилей из Поднебесной чаще всего жалуются на разряженные аккумуляторы, не заводящиеся в мороз двигатели, поломки стеклоочистителя и дефекты лакокрасочного покрытия (ЛКП).

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