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Автопилот в машинах популярных брендов признали опасным для жизни

В США 11 из 14 моделей популярных брендов машин провалили тесты автопилотов

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BMW

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) протестировал системы автопилота девяти производителей: среди 14 моделей-участниц самые низкие оценки получили 11, высший балл при этом не достался никому. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В исследовании приняли участие модели таких марок, как BMW, Ford, General Motors, Genesis, Lexus, Mercedes-Benz, Nissan, Tesla и Volvo. Статутс «приемлемо» получила лишь система Teammate от Lexus, которая есть в седане LS, однако она тоже подверглась жесткой критике. Более низкие оценки получили GMC Sierra и Nissan Ariya, остальные же автомобили с автопилотом получили худшие результаты.

Главный недостаток систем, по словам экспертов, — это слабый контроль водителя со стороны электроники. К примеру, она могла никак не реагировать, если водитель закрывал внутрисалонную камеру или убирал руки с руля.

Среди других минусов — отсутствие каскадных предупреждений, если водитель отвлекся, и невозможность запуска аварийных процедур в случае отсутствия его реакции на тревогу. IIHS считает, что система должна самостоятельно затормозить автомобиль и отправить сигнал в экстренные службы, если водитель не реагирует на тревогу в течение 35 секунд.

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