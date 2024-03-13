Преподаватель в США попросил студентку показать грудь в его грузовике

В США привлечен к суду преподаватель математики Eastwood High School Райан Энтони Авалос, который заманил студентку в свой пикап Toyota Tacoma и попросил показать грудь. Об этом сообщает aol.com.

Мужчина был арестован по подозрению в ненадлежащих отношениях между преподавателем и ученицей. О том, что преподавателем и студенткой возник роман, в полицию сообщили из школы. Выяснилось, что 12 ноября 2023 года преподаватель и студентка уехали из школы около 12 часов на свидание в парк. Там они курили вейп, затем Авалос поцеловал ученицу и попросил ее показать грудь.

Затем отношения пары продолжились. В частности, 1 декабря студентка и преподаватель снова уехали в парк на свидание, где занимались сексом в кузове грузовика. Согласно уголовному законодательству Техаса, мужчине грозит до 20 лет заключения. Он освобожден из тюрьмы под залог в $100 тыс.

Ранее в Стамбуле водитель выпрыгнул из грузовика за секунду до его падения в пропасть.