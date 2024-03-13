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Угонщик нанял такси, чтобы утащить машину на буксире

В Обнинске угонщик прицепил автомобиль к такси и увез

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Shutterstock

Полиция Калужской области задержала 19-летнего молодого человека, который угнал автомобиль после того, как не успел его купить. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

«По версии сотрудников полиции, фигурант на сайте объявлений обнаружил информацию о продаже данного автомобиля. В ходе общения с продавцом молодой человек выяснил, что машина уже продана третьему лицу», — отмечается в сообщении полиции.

Далее несостоявшийся покупатель выведал у бывшего владельца машины, где она находится, и попытался ее угнать, но не смог завести двигатель. После этого угонщик отбуксировал машину с помощью такси и спрятал за городом. Найденный автомобиль полиция вернула владельцу.

Ранее в Петрозаводске тракторист убрал с дороги снег вместе с асфальтом.

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