Россиянам рассказали, когда нужно срочно проверить ходовую часть авто

В автомобиле нужно срочно продиагностировать ходовую часть при уводе в сторону, вибрации на скорости, неравномерном износе шин и стуках в подвеске. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического тренера сети автосервисов FitService Сергея Пономарева.

«Автомобиль во время движения тянет в сторону: вправо или влево. Это может говорить о нарушении развал-схождения, о неравномерном давлении в шинах, о каких-либо деформациях кузова или о поломке в одной из деталей подвески», — пояснил Пономарев.

Эксперт посоветовал в таком случае не откладывать визит в автосервис. Также срочная диагностика необходима в случае, если машина вибрирует при движении, что может говорить об износе ступичных подшипников, повреждении колесных дисков, добавил он.

Следует проверить машину на СТО и в случае, если в ее подвеске при проезде ям и кочек проявляются стуки и другие посторонние звуки, а также если шины изнашиваются неравномерно, заключил Пономарев.

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