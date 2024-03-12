Россиянам объяснили, почему мужчины весной начинают гонять за рулем

Опасные ситуации на дорогах может спровоцировать сезонное обострение среди водителей, в частности, повышенный уровень тестостерона у мужчин. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала член профессиональной психотерапевтической лиги России, психолог Армена Аракелова.

«Весна — период повышенной гормональной активности, что приводит к росту оживленности на дорогах. Пик тестостерона среди мужского населения приходится на весну и лето. Избыток гормона в организме может провоцировать агрессивные состояния. Они часто становятся причиной рискованных и необдуманных решений на дороге», — отмечает психолог.

Эксперт добавила, что зимой многие россияне впадают в апатично-депрессивное состояние из-за недостатка дневного света и авитаминоза. Весной же люди переживают эмоциональный подъем и становятся менее сдержанными, что также приводит к импульсивным решениям за рулем.

«Весной рекомендуется пройти полный чек-ап. Если уровень тестостерона окажется высоким, то надо найти способ направлять эту энергию в конструктивное русло. Высокий уровень тестостерона — это не только про либидо или агрессию, но и также про качество жизни и достижение целей», — подытожила Аракелова.

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