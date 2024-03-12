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В Казани водитель принялся душить ребенка, который задел его автомобиль

В Казани мужчина схватил за шею девочку, которая ударилась об его машину

В Казани водитель напал на девочку и начал душить ее за то, что она случайно ударилась об его машину, когда поскользнулась. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

«С моей дочерью произошла ужасающая ситуация. Шла она по такой тропе, где уступить автомобилю очень сложно, нужно входить в сугроб по колено. Проезжающая машина видела, что пешеходу деваться некуда и остановилась в ожидании, пока она влезет в сугроб. Стояли они так долгое время, сам уступать он не захотел. В итоге моей дочке все же пришлось залезть на снег и нечаянно, поскользнувшись, она ударила по машине. После этого огромный мужик выскочил из машины и принялся душить девочку», — рассказала мать ребенка.

Она добавила, что девочка успела написать ей сообщение, поэтому женщина быстро оказалась на месте. По ее словам, за ребенка заступились несколько мужчин, которые пытались оторвать от нее водителя.

До этого в Подмосковье мужчина накинулся с кулаками на глухонемую водительницу такси, которая якобы подрезала его внедорожник. Произошедшее засняла камера, находившаяся в салоне автомобиля пострадавшей.

Ранее на видео попал мужчина, который из окна обстрелял детей и машины.

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