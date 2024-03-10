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Очередь на подъезде к Крымскому мосту сильно возросла

Очередь на подъезде к Крымскому мосту за час увеличилась на 200 автомобилей

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Очередь на подъезде к Крымскому мосту за час с 18:00 по 19:00 по мск увеличилась на 200 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал оперативного оповещения о ситуации на мосту (публикация за в канале 19:00 по мск была удалена).

По данным агентства, к 19:00 общая длина очереди на подъездах к мосту с обеих сторон составила 744 автомобиля, в то время как часом ранее она составляла 564 машины. В очереди на материк стоят 464 автомобиля, в то время как на полуостров пытаются попасть 280 авто.

Время ожидания в очереди на таманской стороне моста составляет час, а на керченской — два часа.

9 марта движение по Крымскому мосту временно перекрыли по неназванной причине.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации на 10:52.

Примерно за час до этого сообщалось, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пропускным пунктам не наблюдаются. Причины перекрытия движения неизвестны.

Ранее МВД объявило в розыск журналиста из США, предлагавшего взорвать Крымский мост.

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