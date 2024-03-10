Сбитый автомобилем Mercedes-Benz велосипедист попал в реанимацию в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель Mercerdes-Benz сбил велосипедиста, сообщает 78.ru.

Авария произошла в воскресенье на Крестовском острове, на углу Крестовского проспекта и улицы Рюхина. Пострадавший получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию. Из-за аварии на перекрестке скопилась большая пробка. На фото с места происшествия видно, что проезжая часть в районе места происшествия была частично перекрыта патрульным автомобилем ГИБДД. Велосипед пострадавшего остался лежать на проезжей части.

До этого в Челябинске произошло массовое ДТП с пострадавшими, столкнулось пять автомобилей. По словам очевидцев, люди оказались зажаты в салоне, среди них ребенок.

Ранее в Кузбассе двое 11-летних школьников прокололи колеса у 10 автомобилей.