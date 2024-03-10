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Двое четвероклассников сбежали из дома и прокололи колеса у 10 автомобилей

В Кузбассе два школьника порезали шины на 10 машинах и попали на видео

В Прокопьевске Кемеровской области двое 11-летних мальчиков прокололи шины на десяти автомобилях. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД. Инцидент произошел 8 и 9 марта.

«Сотрудники полиции выяснили, что во всех случаях автомобильные шины оказались порезаны острым предметом. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в районе совершения преступлений. На них оказалось запечатлено, что колеса иномарок прокололи двое несовершеннолетних», — отмечается в сообщении полиции.

Полицейские установили, что к повреждению машин причастны двое 11-летних школьников, которые учатся в четвертом классе и состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Кроме того, выяснилось, что оба злоумышленника числятся как пропавшие без вести, потому что не вернулись из школы домой.

Шины были повреждены на внедорожнике Mitsubishi Pajero, а также на автомобилях Chevrolet Aveo, Renault Sandero, Toyota Voxy, Corolla и Opa, Daihatsu, Kia Rio, Hyundai Solaris и Skoda Octavia.

Ранее во Владивостоке задержали мужчину, который запрыгнул на капот машины и стрелял из револьвера на улице.

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