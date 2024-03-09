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Движение по Крымскому мосту восстановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

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Alexey Pavlishak/Reuters

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

В 12:00 по мск появилось сообщение, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Движение было временно приостановлено в 10:52.

Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

До этого движение перекрывали 5 марта. Тогда над Керчью произошло несколько громких взрывов.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

2 марта министерство обороны Германии подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора.

Ранее в Госдуме РФ высмеяли желание Украины создать военную администрацию в Крыму.

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