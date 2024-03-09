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Выяснилось, кто отберет покупателей у новой Lada Vesta

Автоэксперт Арбузов: Lada Vesta с вариатором будет соперничать с брендами из КНР

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Lada

В России Lada Vesta с вариатором будет конкурировать с китайскими автобрендами. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на обозревателя «Дрома» Сергея Арбузова.

«Твердой базой для прогноза доли Vesta с китайским вариатором вполне могут стать цифры продаж модели с японским Jatco в период стабильности рынка. Так, в 2021 году дилерам Lada было отгружено 21 396 экземпляров Vesta, оснащенных 1,6-литровым мотором Renault H4M и CVT фирмы Jatco, при этом всего дилеры получили 113 698 автомобилей Vesta. Таким образом, в тот год доля вариаторных исполнений составила 18,8%», — отметил автоэксперт.

Он напомнил, что цена за Lada Vesta с вариатором будет начинаться от 1,58 млн руб. По словам Арбузова, успех модели во многом зависит от результатов соперничества с китайскими брендами, которые, вероятно, будут устанавливать конкурентные цены за счет скидок. Ближайший соперник Lada Vesta с вариатором - это седан Changan Alsvin, сейчас его можно купить за 1,75 млн руб. наличными. Автоэксперт напомнил, что Changan - это одна из крупнейших госкомпаний КНР, поэтому скорее всего она попытается «перебить» модель «АвтоВАЗа» по цене.

Среди других конкурентов Lada Vesta с вариатором - это более дорогие Changan Eado или MG 5. Арбузов напомнил, что MG - крупнейший экспортер авто из Поднебесной, получающий широкие дотации за продвижение за рубежом.

По мнению автоэксперта, результаты соперничества между указанными автомобилями зависят от того, насколько широко они будут представлены в отдельно взятых районных и областных дилерских центрах, поскольку большинство покупателей Vesta живут в провинции. Тем не менее жители скорее всего будут отдавать предпочтение «китайцам», считает Арбузов.

До этого у Lada Niva Legend выявили проблемы с кузовом. Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» решил отозвать их для ремонта. Все работы для владельцев будут проведены бесплатно.

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