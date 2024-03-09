В Москве из-за ДТП с «КамАЗом» двух человек зажало в салоне авто

В столице на Шоссе Энтузиастов три машины попали в ДТП. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«На шоссе Энтузиастов (в районе дома 38) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - говорится в публикации.

По предварительным данным, на дороге столкнулись «легковушки» и «КамАЗ», в результате чего пострадали два человека, оказавшиеся зажатыми в салоне авто.

Дептранс отметил, что движение в районе происшествия затруднено, поэтому порекомендовал водителям выбирать альтернативные маршруты.

До этого 9 марта Крымский мост временно перекрыли. Причины не сообщаются.

Также 7 марта появилось видео момента ДТП с участием депутатской машины в Волгограде.

Ранее у Lada Niva Legend выявили проблемы с кузовом.