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В Москве из-за ДТП с «КамАЗом» двух человек зажало в салоне авто

На Шоссе Энтузиастов в Москве три машины попали в ДТП, движение затруднено

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Александр Вильф/РИА Новости

В столице на Шоссе Энтузиастов три машины попали в ДТП. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«На шоссе Энтузиастов (в районе дома 38) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - говорится в публикации.

По предварительным данным, на дороге столкнулись «легковушки» и «КамАЗ», в результате чего пострадали два человека, оказавшиеся зажатыми в салоне авто.

Дептранс отметил, что движение в районе происшествия затруднено, поэтому порекомендовал водителям выбирать альтернативные маршруты.

До этого 9 марта Крымский мост временно перекрыли. Причины не сообщаются.

Также 7 марта появилось видео момента ДТП с участием депутатской машины в Волгограде.

Ранее у Lada Niva Legend выявили проблемы с кузовом.

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