Пилот «Феррари» Сайнс пропустит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс пропустит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» из-за операции по удалению аппендицита. Об этом говорится в официальном аккаунте итальянской команды, пишет РИА Новости.

«У Карлоса Сайнса диагностирован аппендицит, ему потребуется операция. Начиная с третьей свободной практики и до конца уик-энда его заменит резервный пилот Оливер Берман», — говорится в сообщении.

До этого в Великобритании через 28 лет была найдена украденная красная Ferrari Testarossa, принадлежавшая австрийскому гонщику «Формулы-1» Герхарду Бергеру.

Полиция Лондона сообщила, что стоимость украденного Ferrari составляет около 350 тыс. фунтов стерлингов. Автомобиль считался утерянным более 28 лет, пока его не удалось обнаружить всего за четыре дня, как отметил констебль Майк Пилбим, возглавлявший расследование.

Ранее главу команды «Формулы-1» призвали уйти в отставку из-за скандала с домогательствами.